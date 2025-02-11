今年4月、改正高年齢者雇用安定法が施行され、65歳までの雇用機会の確保が義務化される。定年を延長する会社も多い。ただ、平均寿命も延びているため、そうはいっても定年後の人生は長い。どのように定年後の生活に備えればいいのか。ポイントは、「3つの危機」に備えることだ。（ファイナンシャルプランナー黒田尚子）定年後に陥りがちな3つの「危機（クライシス）」とは？「定年」とは、年齢で雇用を確保する義務や制度のこと