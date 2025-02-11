全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７４回全国高校スキー大会は１０日、北海道でアルペン女子回転とクロスカントリー（距離）男子１０キロクラシカルが行われた。９日にはアルペン男子大回転とノルディック複合男女（女子は公開競技）、距離女子５キロクラシカル、ジャンプ女子（公開競技）が実施された。公開競技のノルディック複合女子では、飯山の真正綸選手（２年）が優勝した。真正