トランプ米大統領は10日、米国が輸入する鉄鋼・アルミニウムに対し、25%の関税をかける命令書に署名した。中国などに押される米国の鉄鋼産業を、高関税で保護する姿勢が鮮明だ。これまで関税を減免してきた国々も対象にする方針で、日本の鉄鋼製品にも新たな関税がかかりそうだ。トランプ氏は記者団に、「これは大きなできごとだ。米国を再び豊かにするものだ」と意義を語った。トランプ氏は、第1次政権下の2018年にも、鉄鋼