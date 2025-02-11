山梨県中南部、富士山北麓に位置する鳴沢村(なるさわむら)は、標高900mから1,000ｍの高冷地にあり、貴重な自然資源を有し、村域の89.58平方キロメートルすべてが富士箱根伊豆国立公園の富士山地域に指定されています。富士山御庭(おにわ)・奥庭、青木ヶ原樹海や、国の天然記念物である溶岩洞窟の鳴沢氷穴をはじめ、富士山が絵のようにみえると評判の道の駅なるさわ、富士山や青木ヶ原樹海が一望できる紅葉台など、自然を堪能する観