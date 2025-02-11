他人の無配慮な行動によってストレスを感じる女性は少なくありません。こうした問題行為に対して、どのように上手に対処すべきでしょうか。今回は、そうした場面で心がけたい対処法について紹介します。【相手に直接的な注意をする際は慎重に】他人の問題行為に直面した際、直接注意をすることが最善策とは限りません。場合によっては、トラブルを招く原因となります。安全を最優先に考え、可能であれば、第三者や管理者に相談する