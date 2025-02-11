橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「母親って何なん？」（第93回）が2月12日に放送される。【写真】明日の『おむすび』場面カット愛子（麻生久美子）を見送る聖人（北村有起哉）本作は、まだ身近で少し懐かしい“平成時代”を、脚本家・根本ノンジが大胆かつユーモア盛りだくさんで描く平成青春グラフィティ。“ギャル文化”と出会った主人公が、やがて栄養士と