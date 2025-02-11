米野球殿堂は、今年野球殿堂入りした５選手の野球殿堂博物館に飾られる肖像額の帽子が決まったと１０日（日本時間１１日）、発表した。足かけ１４シーズンマリナーズに在籍したイチロー氏（会長付特別補佐兼インストラクター）はもちろんマリナーズ。ＣＣ・サバシア氏がヤンキース、Ｂ・ワグナー氏がアストロズ、デーブ・パーカー氏はパイレーツ、ディック・アレン氏はフィリーズと、いずれもキャリアでもっとも長いシーズンを