キャッチボールするカブス・今永＝メサ（共同）【メサ（米アリゾナ州）共同】米大リーグで他球団に先駆けて始動しているカブスのキャンプが10日、アリゾナ州メサで行われ、今永はキャッチボールや守備練習などで調整した。11日にバッテリー組の初日を迎えるドジャースは大谷が自主練習し、壁当てや打撃練習に取り組んだ。マリナーズとマイナー契約を結んだ招待選手の藤浪は、変化球を交えたキャッチボールで13日のキャンプイン