化粧品大手の資生堂は10日に決算を発表し、去年1年間の純損益は108億円の赤字でした。去年11月時点では60億円の黒字予想でした。通期の赤字はコロナ禍で化粧品の売り上げが落ち込んだ2020年以来4年ぶりです。景気低迷が続く中国での販売不振に加え、日本国内の人員削減や不採算店舗の閉鎖に伴う費用計上が響きました。（「グッド！モーニング」2025年2月11日放送分より）