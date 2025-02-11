別に字数縛りはないようです。潜水艦などを探知するための「音紋」収集が主任務海上自衛隊は2025年2月10日、建造中の令和4年度計画音響測定艦の命名・進水式を近日中に執り行うと発表しました。2020年1月15日に行われたひびき型音響測定艦3番艦「あき」の命名・進水式の様子（画像：海上自衛隊）。場所は岡山県玉野市にある三菱重工マリタイムシステムズの玉野本社工場で、日時は2月17日（月）9時40分から10時10分、執行者は呉