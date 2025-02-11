11日未明、神奈川県厚木市のアパートが燃える火事があり、男性1人が死亡しました。警察や消防によりますと、午前1時半ごろ、厚木市愛甲の木造2階建てアパートで「1階が燃えて火と煙が見える」と近くの住民から119番通報がありました。ポンプ車など17台が出動して消火に当たり、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、火元の1階にある1室のほか、2階の複数の部屋が焼けました。火元の部屋から男性1人が救出されましたが