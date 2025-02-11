年金と収入の合計額が50万円を超えると、段階的に年金が減額される「在職老齢年金」。この“50万円の壁”が今後見直される可能性があります。どういうことなのか、本記事で見てみましょう。 在職老齢年金とは？ 「働きながら年金をもらっているのに、収入が増えると年金が減る」と聞いたことはありませんか？ これが、「在職老齢年金制度」です。現在、65歳以上の方が働きながら年金を受け取る場合、給与と年金の合計が月