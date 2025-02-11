イチロー氏はメジャー3球団でプレー1月に米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏はマリナーズの帽子でプラークに飾られることになったと10日（日本時間11日）、野球殿堂博物館が伝えた。イチロー氏はメジャーでマリナーズの他、ヤンキース、マーリンズでプレーしていた。イチロー氏は2001年にマリナーズでメジャーデビュー。1年目に首位打者＆盗塁王に輝き、新人王とMVPを受賞。2010年まで10年連続でシーズン200安打、ゴールドグ