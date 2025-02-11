女子レスリング・五輪メダリストの浜口京子（47）が、11日までに自身のインスタグラムを更新。普段とは違ったファッションを披露した。浜口は「今日は喫茶店に行ってきましたー。#喫茶店」とつづり、モノクロのドットがデザインされた黒ぶちメガネをかけた姿をアップ。喫茶店の前でポーズを決め、にっこり微笑んだ。水色のコートに黒いハット、黒ぶちメガネと、競技中やトレーニング時とはガラリと印象を変えたファッショナ