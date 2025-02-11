南海トラフ地震を想定し、2025年2月10日、自衛隊と愛知県の蒲郡市が合同で訓練を行いました。蒲郡埠頭で開かれた訓練には、自衛隊員らおよそ70人が参加、救援物資を輸送するため、海上自衛隊の掃海母艦「うらが」から、陸上自衛隊のヘリコプターで車両に物資を引き渡す手順を確認しました。また、飲み水を被災者に届けるため、自衛隊や市の給水車が、母艦からホースを使って水を運ぶ流れも確認していました。