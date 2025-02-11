2月10日（月）に放送された『見取り図じゃん』では、前回に引き続き人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」を実施。ゲストのAぇ! group・末澤誠也が、アイドルが彼女を隠していると思う“ある行動”について赤裸々に語った。【映像】Aぇ! group末澤誠也が、芸能人が“彼女を隠している”と思う行動とは!?今回も“舞台役者への不満”や“男女の関係について”など、芸人たちが攻めた話題を続々投下。そんなな