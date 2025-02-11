【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「後半の展開への助走となる、分岐点になる回だと思います」（永瀬廉） 永瀬廉（King & Prince）主演のカンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『御曹司に恋はムズすぎる』の第6話が、2月11日23時から放送される。放送を前に、主演の永瀬と、天堂家の執事であるリチャードを演じる芹澤興人からコメント、第6話のあらすじが到着した。 第6話では、天堂昴（永瀬廉）と花倉まど