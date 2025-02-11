京都府警によると、11日午前6時半ごろ、同府精華町のJR祝園駅で「けが人がいて、声をかけたら暴れ出した」と110番があった。府警は駅で額から血を流し、刃物を持っていた男を銃刀法違反容疑で現行犯逮捕。他にけが人はいない。