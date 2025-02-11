第30回放送映画批評家協会賞（クリティクス・チョイス・アワード）の授賞式が現地時間2月7日、米カリフォルニア州サンタモニカのバーカー・ハンガーで開催され、ドラマ『SHOGUN 将軍』の穂志もえかをはじめ、アリアナ・グランデやアンジェリーナ・ジョリー、ニコール・キッドマンらセレブたちがレッドカーペットでポーズを取った。【フォト集】穂志もえか＆アリアナ・グランデら美しくドレスアップしたセレブをチェック！＜放