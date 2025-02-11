AlbaLink（東京都江東区）が運営する不動産情報メディア「訳あり物件買取プロ」が、「自治会・町内会」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。「半年ごとに5000円程度の出費は痛い」調査は2024年12月22日から2025年1月5日、自治会・町内会に加入している人を対象に、インターネットリサーチで実施。計477人（男性198人、女性279人）から有効回答を得たものです。なお、回答者の年代は、20代8.4％、30代27.9％、40代