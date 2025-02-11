ダイソーで見つけたウッドボックス。デザイン性が高く、細かい部分まで丁寧なつくりで驚いたのですが…実はもっと凄い秘密がありました！なんと蓋の裏に、とある機能が付いていて簡単にアレンジを楽しめる優れもの。より自分好みのボックスに仕上げることができるんです。しかもお値段は300円！思わず2度見しました…♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ウッドボックス（蓋付、2サイズアソート、大）価格：￥330（税