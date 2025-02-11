中国の映画監督、汪子蒅さんがＣＬＯＮ出身のク・ジュンヨプ（５５）を非難したことに対し、地元のネットユーザーから批判を浴びた。９日（以下現地時間）、台湾ＥＴトゥデイなど外信によると、汪子蒅監督はこの日、本人の微博に「かつてはク・ジュンヨプの妻である故・徐熙媛（バービィー・スー）さんのファンだった」という文を書いた。また、「徐熙媛さんの悲報を聞いて残念に思った。徐熙媛さんは経済的に厳しかっ