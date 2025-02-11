名古屋FW永井謙佑がMF加藤玄について言及「2025Ｊリーグ開幕イベント」が2月10日に都内で行われ、J1の各クラブから1名選手が出席したなか、名古屋グランパスからはFW永井謙佑が登場。イベント後の取材対応で新シーズンに向けての意気込みを語り、今季副キャプテンに就任した現役大学生MF加藤玄についても言及した。長谷川健太監督3年目の昨季はルヴァンカップを制覇も、リーグ戦では11位と中位に終わった。新戦力としてシュミッ