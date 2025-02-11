よくあるネームキーホルダーって、地味なデザインや色が派手なものが多いですよね…。しかし、なんとセリアに可愛いデザインのネームキーホルダーがありました！ハート型でただでさえ可愛いのに、使い勝手抜群で意外と優秀♡文字を書き込むだけでなく、写真やイラストを入れて推し活にも大活躍してくれますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ネームキーホルダー クリア ハート 2P価格：￥110（税込）サイズ（約）