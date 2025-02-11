体操女子で2大会連続で五輪出場の杉原愛子（25＝TRyAS）が10日、サッカーJ3・FC大阪の公認サポーターに就任した。FC大阪が発表し「競技の魅力ならびに取り組みの発信について相互協力を行ってまいります」とした。東大阪市出身の杉原は、体操競技で16年リオデジャネイロ、21年東京と五輪2大会に連続出場。22年、競技生活に一区切りつけることを表明していたが、23年6月の全日本種目別選手権で復帰。昨年のパリ五輪ではサポ