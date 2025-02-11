King ＆ Princeの永瀬廉が主演するカンテレ・フジテレビ系「火ドラ★イレブン」枠『御曹司に恋はムズすぎる』第6話（毎週火曜後11：00）が、11日放送される。第6話を前に主演の永瀬と、天堂家の執事であるリチャードを演じる芹澤興人からコメントが届いた。【写真】ふくれっつらもカワイイ永瀬廉今作は大手アパレルメーカーの会長の孫として、思いっきり甘やかされ自由奔放に生きてきた御曹司・天堂昴（永瀬）が、真逆の環境