愛知県は2025年2月10日、新年度予算案を発表しました。一般会計の総額が2兆9400億円あまりで、新型コロナ対策の事業が盛り込まれていた2023年度に次ぐ、過去2番目の規模となりました。大村愛知県知事：「2025年度当初予算は、私が自分で書きました『Make Aichi Great』予算」このうち、2026年のアジア・アジアパラ競技大会の会場などの準備費としておよそ336億9000万円、自動運転や新しいバッテリーの開発など次世代産業