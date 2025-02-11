NEXCO東日本は、常磐自動車道三郷料金所スマートインターチェンジ（SIC）の東京方面出入口を、3月22日午後3時に開通する。現在供用している水戸方面からの出入口を合わせ、4方向へアクセスができるようになる。24時間利用可能で、一旦停止型。ETC車載器を搭載した全車種で利用できる。これにより、川口市立医療センターまでの一般道の主要渋滞箇所を回避したアクセスが可能となり、救命率の向上に寄与する。また、運輸業の立地需要