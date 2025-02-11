11日未明、大阪府大東市で民家が全焼する火事があり、年齢性別不詳の1人の遺体が見つかりました。この家に住む小学6年の12歳の女の子と連絡が取れていないということです。11日午前1時32分ごろ、大阪府大東市大野の民家で「家全体から火の手が上がっている」と近所の人から通報がありました。火は約6時間20分後に消し止められましたが、地下1階、地上3階の木造住宅が全焼しました。この火事で、焼け跡から年齢性別不明の1人