今年の活躍が期待されるホープを紹介する特集企画、初回は、国内最大級の彫刻展で、2年連続の最高賞に輝いた金沢の小学生です。あふれる創作意欲と自由な発想で作品づくりに臨む少年の姿に追ります。幻想的ながらも生命力を感じさせる独特の色使い。躍動感あふれる大きな翼。「天翔ける神獣」という少年の空想から生まれた作品の名前には、能登半島地震の被災者に幸せが届くようにとの願いが込められています。全国の20歳以下を対