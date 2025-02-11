スギちゃんは2月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身のゲームアプリ・ポケモン GOに施された子どものいたずらを公開しました。【実際の投稿：スギちゃん、子どものいたずらを明かす】「子どもの王道まっしぐらだぜぇ」スギちゃんは「やってくれたぜぇポケモンGOを開いたらほとんどのポケモンの名前が、『んこ』にされてたぜぇおそらく、『う』を入れたら登録できないから『んこ』になってると思われるぜぇ確実にミニス