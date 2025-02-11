佐々木大光が主演を務める舞台、LEGEND STAGE PRODUCE「ダッドシューズ 2025」が3月8日から上演される。本作は“ダッドシューズ”と呼ばれる古臭いデザインのシューズをたまたま手に入れた主人公の若木翔と、そのシューズに魂を宿すダンサー・マルとのバディストーリーを軸に、歌とダンスで魅せる物語。2023年に初演されて以来、2年ぶりの再演となる。主人公の若木翔を務める佐々木にダンサー役を演じる思いや公演への意気込みを