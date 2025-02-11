受験の若年齢化が進む日本、特に大都市圏では小学校の受験も珍しくなくなった。私立学校の教育水準の高さや独自のカリキュラム、さらには親の教育熱心さもまたその加速に拍車をかけているようだ。東京都では、毎年2万人前後の子どもたちが受験。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業学校初等部、青山学院初等部など、いわゆる有名私立小学校では年々受験者数が増加しているという。これら有名私立に合格するには、一般的に多額の費用がかか