2026年ミラノ・コルティナ五輪の出場権を獲得したアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」が10日、冬季アジア大会に向けて新千歳空港から出発した。3戦全勝で五輪切符をつかんだ最終予選から一夜明け、今度は中国のハルビンへ。慌ただしい日程でも、DF小池主将は「全勝して日本に帰ってこられるようにしたい」と力を込めた。1年後の大舞台へ進化が求められる一方、強化費は限られており、今後も海外遠征ではなく国内