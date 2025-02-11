【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の国防省報道官は１１日、米海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦「アレキサンドリア」が１０日に韓国南部の釜山作戦基地に寄港したことを非難し、「国家の安全利益と地域の平和を守るための任意の手段を使用する準備状態にある」と警告する談話を出した。朝鮮中央通信が伝えた。談話は「われわれは朝鮮半島を巡る地域の尖鋭的な軍事的対立状況を実際の武力衝突に追い込む可能性がある米国の危険な敵対