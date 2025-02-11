優れたアニメーション作品を対象とした「第52回アニー賞」の結果が現地時間9日に発表され、ドリーム・ワークスの『野生の島のロズ』が長編アニメーション部門において、最優秀作品賞にあたる【長編作品賞】をはじめ、【監督賞】、【キャラクター・アニメーション賞】、【キャラクター・デザイン賞】、【声優賞（ルピタ・ニョンゴ）】、【音楽賞（クリス・バワーズ）】、【美術賞】、【編集賞】、【FX賞】の最多9冠に輝いた。【画