私（サチミ、30代）は夫（コウタ、30代）と息子（レン、4歳）との3人暮らし。義実家、実家ともに車で30分ほどの場所にあり、どちらの親とも月1〜3回会っています。私は高圧的な義母（シオリ、60代）と過去の自慢話ばかりする義父（ヒロシ、60代）が苦手です。義両親との食事会では、毎回義母が義両親と私たち家族の食事を勝手に決めて注文します。食後も義両親の自慢話ばかりで、ガマンの限界になったレンが「ママのじいじとばあば