毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『おむすび』（土曜日は1週間の振り返り）。2月12日放送の第93話では、愛子（麻生久美子）の再びの外出に聖人（北村有起哉）が困惑する。 参考：朝ドラヒロインの“親”が担う役割は？北村有起哉＆麻生久美子『おむすび』コンビの尊さ 愛子が連絡をくれた男性に会いに梅田へ行った第92話。 第93話では、結（橋本環奈）は、低栄養なのに十分な食事を取ろうとし