岩国市内の民家に侵入したとして、岩国基地所属の米兵（21・伍長）が住居侵入容疑で逮捕されました。警察は、米兵が交通事故現場から逃走中だった可能性も視野に捜査を進めています。警察によりますと、米兵は11日午前0時20分ごろ、市内の自営業男性（63）が住むアパートに侵入した疑いです。現場付近では0時10分ごろに「交通事故を起こした外国人が現場から立ち去った」旨の110番通報があり、駆け付けた警察官が逃走した方