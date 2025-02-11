イーロン・マスク氏が「チャットGPT」を手掛けるオープンAIに対し、974億ドル＝日本円でおよそ14兆8000億円で買収を提案したとアメリカメディアが報じました。「ウォール・ストリート・ジャーナル」によりますと、マスク氏はオープンAIのグループ全体を監督する非営利組織に対し、974億ドル＝日本円でおよそ15兆円の買収をもちかけたということです。オープンAIが去年12月に、現在の営利部門を事業の運営を担う営利法人に転換させ