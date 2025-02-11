＜朝鮮日報＞トランプ氏「鉄鋼に２５％・相互関税」、止まらぬ貿易戦争＜東亜日報＞最大野党支持者６９．０％「与党がとても嫌い」与党支持者５８．８％「最大野党がとても嫌い」＜中央日報＞大統領選で尹氏に投票した保守層が分裂強硬派が声を高め、中道は離脱＜ハンギョレ＞韓国鉄鋼業界に「トランプ発関税戦争」が吹き荒れる＜京郷新聞＞中途半端な捜査権改革尹大統領の盾にだけなった＜毎日経済＞こんな就職難は２６年ぶ