11日午前1時半ごろ、大阪府大東市大野1丁目の大東市議、安田恵子さん（44）宅から「火が出ている」と近隣住民から110番通報があった。大阪府警によると、火は約2時間後に鎮圧されたが、木造の家屋が全焼。焼け跡から子どもとみられる遺体が見つかった。小学6年の安田さんの長女（12）と連絡が取れていないといい、身元の確認を進める。四條畷署や消防によると、安田さんは高校生の長男（17）、中学生の次男（15）と長女の4人暮