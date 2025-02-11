映画『ショウタイムセブン』で主演を務める阿部寛と主題歌を担当するPerfumeの特別映像が公開された。 参考：『ショウタイムセブン』犯人役は錦戸亮クライマックス予告編＆ビジュアル公開 本作は、ハ・ジョンウが主演、キム・ビョンウが監督を務めた韓国映画『テロ,ライブ』を原作に、オリジナル展開を盛り込んだサスペンスエンターテインメント。NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』、NHK連続テレビ小説『まれ』、NHK