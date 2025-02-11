芳根京子主演のTBS火曜ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』の医療監修を担当する竹内一郎氏のインタビューコメントが公開された。 参考：鈴木伸之の“かわいくてカッコいい”姿に夢中『まどか26歳』で更新する最高の先輩像 本作は、水谷緑著『まどか26歳、研修医やってます！』『あたふた研修医やってます。』『離島で研修医やってきました。』（KADOKAWA刊）を原作としたお仕事ドラマ。“お医者さんだって、