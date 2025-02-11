みなさんは「ぼく・イラストレシピ」さんをご存じですか？SNSを中心に活動されている、大人気の「レシピイラストレーター」です。かわいいイラストとともに料理が紹介されていて、それがとってもおいしそうなんです♪今回はそんな「ぼく・イラストレシピ」さんがご自身のSNSで紹介されていた「スイートポテトコロッケ」を作ってみたいと思います！おいしそうなイラスト通りにできるかどうか、楽しみ♡