前田大然と旗手怜央が所属するセルティックは現地２月10日、公式SNSで次のように発表した。「ダイゼン・マエダの２試合出場停止処分に対する控訴が認められた。当初の出場停止処分は１試合に短縮され、水曜日のセルティック・パークでの試合に出場できることになる」前田はチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節ヤングボーイズ戦でレッドカードを受け、２試合の出場停止処分を科された。そのため、２月12日の決