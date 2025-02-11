【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■14年ぶりに劇映画に出演したPerfume。映画と音楽、現場の空気感はまるで別世界？ 映画『ショウタイムセブン』の公開（2月7日）を記念し、主演の阿部寛と、新曲「Human Factory - 電造人間 -」で主題歌を担当し、劇中でも本人役として出演を果たしたPerfumeによる特別コラボインタビュー映像が公開された。 緊迫感溢れるストーリーと、リアルタイムで進行する映像表現