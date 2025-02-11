― ダウは167ドル高と3日ぶりに反発、先週下げた流れを受け買戻しが広がる ― ＮＹダウ 44470.41 ( +167.01 ) Ｓ＆Ｐ500 6066.44 ( +40.45 ) ＮＡＳＤＡＱ 19714.27 ( +190.87 ) 米10年債利回り4.498 ( +0.003 ) ＮＹ(WTI)原油 72.32 ( +1.32 ) ＮＹ金 2934.4 ( +46.8 ) ＶＩＸ指数15.81 ( -0.73 ) シカゴ日経225先物 (円建て)38925 ( +165 ) シカゴ日経225