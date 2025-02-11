キャンプ取材で沖縄にいると、時に月とともに暮らしている感覚に陥る。今もよく旧暦が使われているからだろう。10日は旧暦1月13日。十三夜月だった。十五夜の月に次いで美しい月といわれる。これから満ちていくため、縁起がよいとされる。この感覚は日本だけのものではない。映画『スリランカの愛と別れ』（1976年、監督・木下恵介）で俳優・高峰秀子演じるジャカランタ夫人は「インドでは満月より十四日の月を喜ぶわ」と言