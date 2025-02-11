俳優の芳根京子が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』（毎週火曜後10：00）。本作の医療監修を務めるのは、横浜市立大学救急医学教室・主任教授であり、横浜市立大学附属市民総合医療センター・高度救急救命センター長、横浜市立大学附属病院・救急科・科長の竹内一郎先生。“スーパーローテーション（2年の研修期間で各科を回る仕組み）”でまどかが救命救急科に配属される第5話、6話だけでなく